Нижний Новгород, 28 декабря, 2018, 23:17 — ИА Регнум. С 1 июля прекратят курсировать по Нижнему Новгороду еще семь коммерческих маршрутов. Соответствующее постановление о внесении изменений в документ от 5 февраля 2016 года опубликовано на портале администрации города.

Шалин Маршрутное такси

«Отменить 1 июля 2019 года муниципальные маршруты регулярных перевозок с регистрационными номерами: Т-37, Т-46, Т-47, Т-76, Т-78, Т-83, Т-98», — говорится в документе.

Указанные маршруты с июля будут исключены из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода.

О продлении существующих муниципальных маршрутов или увеличении числа транспортных средств по дублирующим маршрутам не сообщается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с января в Нижнем Новгороде перестанут возить пассажиров маршрутные такси Т-3, Т-20, Т-60, Т-85, Т-90, Т-113, Т-138.

Для компенсации выводимых маршрутов планируется продлить существующие маршруты муниципальных автобусов, а также увеличить их численность и сократить интервал между рейсами.

В ноябре-декабре в Нижний Новгород прибыли 100 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе, закупленных в рамках контракта со «Сбербанк лизинг».