Хмеймим, Сирия, 28 декабря, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Боевики, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, за истекшие сутки подвергли обстрелам восемь населенных пунктов в трех сирийских провинциях, сообщил 28 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сергей Соломатин подчеркнул, что это является очередными нарушениями режима прекращения огня.

По информации российского Центра, за 28 декабря были обстреляны три поселения в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама, один в провинции Алеппо, а также два района города Алеппо.

Сообщений о погибших и раненых не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего свой план демилитаризации этого района.