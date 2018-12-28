Москва, 28 декабря, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора вечером 28 декабря обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырёхстороннего (Россия — Турция — Германия — Франция) саммита, прошедшего 27 октября этого года в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Владимир Путин в ходе беседы подчеркнул, что проведённая странами — гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного комитета «создаёт условия для достижения долгосрочного и надёжного урегулирования в Сирии».

Лидеры России и Германии также обсудили вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии.

«Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября», — информирует пресс-служба.

Сообщается, что Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились о продолжении контактов.

Напомним, что эти же темы находились в центре внимания в ходе предыдущего телефонного разговора президента России и канцлера ФРГ, который состоялся 10 декабря.

Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, лидерами двух стран была «выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряжённости в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей».

Сегодня Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором призвали Москву освободить «незаконно задержанных» украинских моряков и обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов.

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