Киев, 28 декабря, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Украинские власти сняли запрет на въезд в страну всех граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сегодня, 28 декабря, заявил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Dpsu.gov.ua На границе

Напомним, после неудачной украинской провокации 25 ноября в Керченском проливе киевский режим ввёл в стране военное положение. Сперва президент Украины Петр Порошенко планировал ввести военное положение на 60 дней и тем самым сорвать выборы президента страны, которые он, с большой вероятностью, проиграет. Однако его противники и ряд депутатов Рады смогли добиться того, что военное положение было введено только на 30 дней.

В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет объяснялся тем, что Россия якобы могла под видом своих граждан заслать на Украину целые «частные армии».

«Украина ввела ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями ВС России», — написал тогда президент Украины Петр Порошенко.

Сейчас военное положение уже перестало действовать. Поскольку военное положение перестало действовать, то и запрет на въезд российских мужчин на Украину более недействителен.

«Военное положение не продлили — значит, угроза вторжения российских войск снизилась… Запрет на въезд мужчинам из России снят», — сказал Слободян.

Но при этом он подчеркнул, что госпогранслужба по-прежнему проверяет российских мужчин, пересекающих границу, в усиленном режиме.