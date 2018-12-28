Астрахань, 28 декабря, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Бывший министр правительства Астраханской области и бывший депутат областной думы предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и совершении развратных действий в отношении детей.

О завершении следствия по громкому уголовному делу 28 декабря сообщило СУ СКР по региону. В общей сложности обвиняемым инкриминируют 78 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 132, п. «а» ч. 3 ст. 131, ст. 240.1, п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ — «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов». Информация о задержании бывшего чиновника правительства региона появилась в апреле 2018 года, однако тогда никакого официального подтверждения этим сведениям дано не было. Сегодня в СУ СКР журналистам подтвердили: обвиняемыми по делу проходят бывший министр по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области и экс-депутат областной думы, сообщил ТАСС.

По версии следствия, 54-летний обвиняемый снимал квартиру в течение двух лет, с 2016 по 2018-й, туда он приглашал детей, в отношении которых совершал развратные действия и половые сношения. Свои действия он фиксировал на фотокамеру. В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый для участия в указанных мероприятиях дважды приглашал своего 56-летнего знакомого, который также совершал в отношении потерпевших развратные действия и половые сношения.

Как установили следователи, детей для забав обвиняемым «поставляла» их приятельница — в том числе она приводила и своих племянников 8 и 12 лет. Девушка уже признана судом виновной по 13 эпизодам, ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Раскрыть преступления удалось благодаря бдительной соседке, сообщившей в полицию о том, что мужчина водит детей в свою квартиру. Когда прибывшие на место полицейские попытались попасть в квартиру к подозреваемому, мужчина дверь не открыл: он попытался уйти через балкон, но в итоге был задержан. Уже после задержания, в ходе осмотра арендованной подозреваемым квартира, следователи нашли фотоаппарат, видеокамеру, а также ноутбуки и электронные носители, содержащие более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с неустановленными, в том числе несовершеннолетними, лицами. В общей сложности следователи и оперативники выявили десять потерпевших несовершеннолетних — в возрасте от восьми до 17 лет.