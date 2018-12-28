Казань, 28 декабря, 2018, 22:30 — ИА Регнум. До настоящего момента бывшим вкладчикам «Татфондбанка», средства которых были переведены в Инвестиционную компанию «ТФБ финанс», по искам прокуратуры, направленным в Вахитовский районный суд Казани, выплатили 243 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Татарии.

Tfb.ru

Всего средства получил 231 вкладчик.

В настоящее время на стадии исполнения находится еще один иск на сумму 1 млн рублей, удовлетворенный ранее. По двум искам на сумму 2,2 млн рублей производство приостановлено в связи со смертью вкладчиков.

Общее число поданных прокурорами исков в защиту интересов вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» составило 255 заявлений более чем на 349,8 млн рублей, из них 234 заявления было удовлетворено с общей суммой требований в 311 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, «Татфондбанк» был лишен лицензии в марте 2017 года, а признан банкротом в апреле. На сегодня его долги перед кредиторами превышают 166 млрд рублей. Конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» занимается формированием конкурсной массы, в том числе через взыскание долгов с заёмщиков.

«ИнтехБанк» лишился лицензии в один день с «Татфондбанком» — 3 марта 2017 года, 12 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии признал должника банкротом и открыл конкурсное производство в отношении него на один год. На начало мая 2018 года установлена задолженность банка перед 3601 кредитором на общую сумму 24,559 млрд рублей.