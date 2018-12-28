Тирана, 28 декабря, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама совершил масштабные перестановки в кабинете министров в ответ на протесты студентов, 28 декабря передает агентство Reuters.

Bundesministerium für Europa Премьер-министр Албании Эди Рама

Постов в кабинете лишились сразу восемь министров. Некоторых из них сменили заместители, некоторых — должностные лица из прошлого правительства.

С начала декабря тысячи студентов Албании выходят на акции протеста с требованиями борьбы с коррупцией и уменьшения платы за учебу в университетах.

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