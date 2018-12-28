Москва, 28 декабря, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (старше 60 лет), которые страдают от заболеваний, угрожающих их жизни. «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России и является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Владимир Путин с детьми

Марафон по исполнению желаний до конца 2018 года начался 25 октября, когда командой проекта были исполнены мечты 7-летнего Кирилла Степанова из Чебоксар (мальчик стал машинистом поезда) и 71-летнего казанца Александра Маринина, который побывал в Троице-Сергиевой лавре.

Третьего ноября Денис Санаев из Екатеринбурга вместе с мамой оказался за кулисами циркового шоу. Спустя два дня десятилетняя Рузиля Валиева из Нижнекамска встретилась с игроками любимого баскетбольного клуба УНИКС.

Восьмого ноября 10-летний Андрей Максимов из города Гусь-Хрустальный побывал на заводе Ford Sollers в городе Елабуга, где мальчику показали, как происходит сборка автомобиля. Через четыре дня в Туапсе четырехлетняя Галина Ефимова встретилась с героями любимого мультфильма «Холодное сердце».

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной» Нелли Ивановна Сухоребрий

В середине ноября волонтёры помогли 70-летней Нелли Сухоребрий из Иркутска побывать на Байкале. 21 ноября исполнилась мечта 15-летнего «хрустального мальчика» Арсения Лесника из Екатеринбурга, который испытал по-настоящему экстремальные впечатления, посетив парк развлечений. На следующий день 12-летний Даниил Щеглов из Нижегородской области попал в тренировочный центр компании S7, где прошёл обучение авиапилотированию на специальном симуляторе. 25 ноября шестилетняя Руслана Щербина из Орла снялась в новогоднем рекламном ролике.

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной» Даниил Щеглов

Декабрь начался с исполнения мечты 7-летней Мелании Алексеевой из Чебоксар, ставшей актрисой любимого киножурнала «Ералаш».

13 декабря пятилетний Саша Тарбеев из Иркутска исполнил свою мечту — он стал машинистом, пройдя обучение вождению поезда на симуляторе и запустив самостоятельно настоящий локомотив.

22 декабря девятилетняя Полина Дмитриева из Рязанской области поплавала с дельфинами.

24 декабря волонтеры в рамках проекта «Мечтай со мной» помогли 91-летней Александре Кореневой из Орловской области приехать в Москву и осуществить давнюю мечту — посетить Красную площадь и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной» Александра Михайловна Коренева

26 декабря в Архангельской области исполнилось заветное желание 76-летней Галины Чирковой, которая мечтала издать сборник собственных стихотворений. В Центральной библиотеке города Коряжма прошел поэтический вечер в честь выпуска книги с произведениями Галины Федоровны.

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной» Александр Григорьевич Маринин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Москве проходил Международный форум добровольцев, на котором был также представлен проект «Мечтай со мной». Во время Форума любой желающий мог подойти к стенду проекта и вытянуть один из конвертов с желаниями детей, чтобы потом исполнить их. Тогда же к проекту присоединился президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря 2018 года глава государства забрал со стенда пять последних конвертов с мечтами детей.

Пресс-служба проекта «Мечтай со мной» Кирилл Степанов

Президент исполнил первое заветное желание уже через три дня, когда для восьмилетней Вероники Макаровой была проведена экскурсия по «Мосфильму» режиссером Кареном Шахназаровым. Также девочка встретилась с Никитой Михалковым, организовавшим для нее поход на театральное представление, и с Владимиром Машковым, пригласившим Веронику на репетицию актеров. 15 декабря состоялась вторая мечта, которую обещал исполнить Владимир Путин. 14-летний «хрустальный мальчик» Артём Пальянов из Ленинградской области посмотрел на Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. 20 декабря президент России встретился с Региной Парпиевой из Нижегородской области и дал ей эксклюзивное интервью. Именно об этом мечтала девочка, полностью потерявшая зрение девять лет назад. 25 декабря подросток из Башкирии Арслан Каипкулов исполнил свою мечту — он попал на борт президентского самолёта, чтобы снять материал об этом самолете. 27 декабря 10-летний Николай Кузнецов из Ставропольского края встретился с Владимиром Путиным в официальной резиденции президента в Кремле. Мальчик побеседовал с главой государства и попросил его подписать экипировку для занятий самбо.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Региной Парпиевой

За эти два месяца в проекте «Мечтай со мной» приняли участие и другие государственные деятели. Благодаря заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой семилетняя москвичка Лиза Кованова научилась верховой езде. А президент Татарстана Рустам Минниханов организовал поездку в Иннополис 11-летнего Льва Захаринского из Красноярского края, мечтавшего узнать, как устроен Университет самого молодого города России.