Донецк, 28 декабря, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Кровавую провокацию устроила Украина в преддверии «рождественского перемирия», заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 28 декабря «Донецкое агентство новостей».

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, две группы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ по 12−14 человек попытались захватить позиции войск ДНР на мариупольском направлении. Однако вместо того, чтобы скрытно подойти к позициям республиканской армии, украинские боевики наткнулись на собственное минное поле.

В результате взрыва мин, по предварительным данным, трое украинских карателей были ранены, двое погибли. После инцидента каратели позорно ретировались.

Напомним, украинские войска нагло и беспринципно нарушают все достигнутые ранее договоренности: ведут ежедневные обстрелы республик, нападают на позиции войск ДНР и ЛНР и наращивают силы вблизи линии фронта.