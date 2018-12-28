Чехия, 28 декабря, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали мужчину, захватившего заложников в банке в чешском городе Пршибрам. Об этом сообщается в микроблоге полиции Чехии в Twitter.

Manolo Gómez Полиция Чехии

Как уточняется, члены группы быстрого реагирования ворвались в здание и задержали подозреваемого. Никто из заложников в ходе операции не пострадал.

Напомним, ранее сегодня вооружённый грабитель захватил девятерых заложников в отделении банка Unicredit Bank в Пршибраме. Позднее преступник отпустил одного из них. Прилегающая территория была оцеплена, полиция вела переговоры со злоумышленником.

Сообщалось, что правоохранительным органам известна личность подозреваемого — это мужчина 1990 года рождения. Других подробностей на данный момент не раскрывается.