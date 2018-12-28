Краснодар, 28 декабря, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело в отношении застройщиков жилищных комплексов «Мир» и «Луч» передано в суд. Об утверждении обвинительного заключения по делу 28 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

enriquelopezgarre

По делу проходят два 35-летних руководителя строительной компании, каждый из них обвиняется в совершении двух преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые в течение трех лет, с августа 2014 года по декабрь 2017 года привлекали деньги граждан на строительство жилищных комплексов «Мир» и «Луч» на три тысячи квартир и на 220 квартир соответственно. Однако на строительство была направлено лишь часть полученных от дольщиков средств, а значительная часть — похищена. Ущерб следователи оценили в 800 млн рублей.

Обвиняемые ожидают суда под стражей. Дело передано в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

Добавим, что в апреле этого года дома СИК «Остринский» были переданы другому застройщику, их обещали сдать до конца 2018 года. Однако на днях глава Краснодара в беседе с журналистами признал, что решение по этим домам еще не найдено.