Москва, 28 декабря, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского Союза о соблюдении этого принципа. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

Комментируя требование Меркель и Макрона об освобождении Россией украинских моряков, Володин призвал лидеров этих двух европейских стран не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции о соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела, принятой консенсусом всех стран-участниц, и в том числе Франции и Германии (воздержалась), на 136-й ассамблее Межпарламентского Союза в апреле 2017 года.

Отвечая на обеспокоенность Меркель и Макрона ситуацией с правами человека в Крыму, Володин обратил их внимание на то, что им «следовало бы разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран».

"В России, в отличие от Франции и Германии, не используют водометы, газ и резиновые пули для разгона участников акций протеста. Советую обратить свое внимание для начала на это», — сказал спикер Госдумы.

Высказывать свою озабоченность о правах человека в Крыму нужно было до референдума 2014 года, когда власти Украины запрещали там обучение детей на родном языке, указал Володин.

«Сегодня в Крыму такое право обеспечено. Статусом государственного обладают три языка — русский, украинский и крымскотатарский. Этого не было сделано за 23 года нахождения Крыма в составе Украины», — добавил парламентарий.

«Что касается требования освобождения моряков, — есть национальное законодательство Российской Федерации, идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было, несмотря на занимаемые должности, в процесс правосудия — это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов. Хотелось бы предостеречь от таких заявлений в адрес нашей страны, которая входит в Совет Европы, и национальное законодательство которой соответствует всем стандартам международного права», — заявил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что ни в одной цивилизованной стране мира такие высказывания политиков не проходят незамеченными.

«Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.