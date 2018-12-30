Вильнюс, 30 декабря, 2018, 12:36 — ИА Регнум. К концу 2018 года Литва подходит с неутешительными для своих демократических свобод итогами. Почему трансформация в авторитаризм стала для этой страны очевидной реальностью, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Колючая проволока

Сколько бы ни заявляли о демократичности, свободе и верховенстве закона страны, выбравшие торговлю русофобией в качестве основного принципа своего существования, сама логика происходящего толкает их к авторитаризму. Литва идет по этому пути, прочно удерживая одно из лидирующих мест. Преследования собственных граждан по надуманным предлогам, криминализация любых отношений с Россией или Белоруссией, раздувание лживых информационных вбросов — весь этот арсенал используется в Литве для того, чтобы оправдать общеантироссийский курс собственной политики.

Литва сползает ко всё более тяжелым формам преследования собственных граждан, включая аресты и судебные разбирательства, потому что взяла на себя роль «прифронтового государства», населению которого собственное правительство вот уже несколько лет обещает «российское вторжение». А поскольку Россия всё никак не нападает, то для поддержки нужного уровня оболванивания градус истерии постоянно приходится повышать. Изменится ли что-то в 2019-м, после ухода Грибаускайте, когда в Литве должна произойти смена президента?

Читайте статью Легализация политического террора и начало диктатуры: итоги года в Литве и другие материалы Олега Михайлова о литовской политике.