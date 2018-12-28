Симферополь, 28 декабря, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Пусть Новый год подарит нашей стране инфраструктурный рывок и высокотехнологичную экономику. Об этом в своем поздравлении читателям ИА REGNUM сказал директор NPR Group, политолог Дмитрий Фетисов.

Фото из личного архива Дмитрия Фетисова Дмитрий Фетисов

«Пусть чиновники перестанут попадать в скандалы, а губернаторы будут работать так, чтобы их называли народными. Пусть заморозятся цены и растут социальные платежи. И пусть не будет провокаций у российских границ, а Трамп будет оправдывать звание «нашего», — сказал Дмитрий Фетисов.

«Веры вам, дорогие, и оптимизма!» — добавил эксперт.