Бедрицкий: в Новом году будет не легче, но интереснее
Симферополь, 28 декабря, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Новый 2019 год не будет проще, чем год уходящий, но зато будет богат на сюрпризы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. Постоянный эксперт ИА REGNUM поздравил читателей агентства с Новым годом.
Личный архив Александра Бедрицкого
Директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий
«Пускай большая часть из этих сюрпризов будет радостной, а если какие-то всё же окажутся тревожными, то давайте не будем забывать, что у любого кризиса есть и обратная сторона, на которой написано «открывающиеся возможности», — сказал Бедрицкий.
«Оптимизма, счастья, удачи! Какими бы ни были обстоятельства, не забывайте, что они являются только фоном для нашей жизни. С наступающим праздником!»