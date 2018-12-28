Москва, 28 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом:

Из личного архива депутата Анатолий Аксаков с супругой

«Дорогие соотечественники, россияне!

Мы вступаем в очень важный для нашей страны год! Он станет важным, можно сказать, переломным для формирования условий, которые позволят обеспечить технологический прорыв страны. Президент определил национальные приоритеты, проекты, на которых необходимо сконцентрировать финансовые, организационные и человеческие ресурсы. Благодаря реализации национальных проектов наша страна может войти в число ведущих стран и по уровню экономического развития и, что самое главное, по качеству жизни. Желаю вам здоровья, любви, бодрости духа и благополучия! С Новым годом!

При этом Новый год — это новые ожидания для людей, семьи, коллективов, иногда мы ждём какого-то чуда. А самое чудесное — это любовь, здоровье и успехи детей, близких, родных. Пусть чудо любви, добра, успеха, радости наполнит ваш дом, улицу, город и село! Пусть гордость за детей, близких и друзей, за свою Великую страну переполняет наши души и сердца!»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков