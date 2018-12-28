Калуга, 28 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. 28 декабря в Калуге состоялась встреча городского головы Дмитрия Разумовского и главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная 77-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба Городской думы Калуги Главы Калуги встретились с ветеранами войны

Александр Иванов поздравил гостей торжественного приёма и поблагодарил их за великий подвиг в годы войны и за вклад в восстановление Калуги в послевоенные годы: «Сегодня мы чествуем наших ветеранов в преддверии Нового года, а также 77-й годовщины в освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Среди ветеранов присутствует почётный гражданин города Калуги Полина Сергеевна Королёва, именно она была освободительницей нашего города. Приветствую всех, кто воевал на других фронтах и восстанавливал Калугу после войны».

Андриан Заботкин 19 сентября 1943 года был награжден медалью «За отвагу», но заслуженную награду получить не успел. Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский вручил орденскую книжку медали его дочери Лидии Костиковой.