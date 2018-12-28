Приштина, Сербия, 28 декабря, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово приняли решение о расширении ранее введённой пошлины в размере 100% на все товары, поступающие с сербской территории, сообщает Gazeta Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Косово

По информации издания, теперь пошлиной в размере стоимости товара будет облагаться даже та продукция, которая не была произведена в Сербии, но поступает с территории республики.

Напомним, в конце ноября правительство Косово приняло решение об установлении пошлины в размере 100% на все товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины, за исключением тех, что включены в список международных брендов.

При этом приштинские власти потребовали от Сербии маркировать поставляемые в Косово товары «официальным и конституционным лейблом Республики Косово», что невозможно для Белграда, не признающего независимость края.

До этого Приштиной уже были введены пошлины в размере 10% на сербский и боснийский импорт, а решение об их повышении до размера стоимости товара было принято после очередного провала попытки Косово получить членство в Интерполе, которому препятствует Сербия.

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