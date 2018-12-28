Чебоксары, 28 декабря, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Чувашские приставы вместе с энергетиками в предновогоднюю неделю ходят к должникам, используя «волшебную силу» — вместе с Дедом Морозом, сообщается на сайте ведомства. О подарках от Деда Мороза не сообщается, но отмечается, что у должников арестовывают за долги технику.

R21.fssprus.ru Декабрь 2017 года

Очередные рейды прошли в рамках акции «В Новый год — без долгов!». Судебные приставы совместно с энергетиками и представителями управляющих компаний провели рейд по взысканию дебиторской задолженности за отопление и горячую воду в новоюжном районе Чебоксар. На этот раз в рейд отправился Дед Мороз.

«По итогам проведенного рейда, в ходе которого судебные приставы посетили 20 квартир, был наложен арест на имущество должников: бытовую и компьютерную технику. Для возврата описанных вещей неплательщики должны погасить задолженность в предусмотренный законодательством десятидневный срок», — говорится в сообщении.

Также Дед Мороз побывал в одном из салонов-парикмахерских, где «порекомендовал владельцам салона не доводить дело до применения крайних мер».

"Лучше позаботиться об оплате накопленных долгов и не портить время подготовки к Новому году судебными приказами, арестами и ограничениями», — отметил Дед Мороз. Его слова возымели волшебную силу на должников — в течение получаса долги за энергоресурсы, а также исполнительский сбор были погашены в полном объеме», — сообщается в релизе.

Отмечается, что цель «информационной кампании» — напомнить жителям Чувашии о необходимости оплаты задолженностей за энергоресурсы, последствиях уклонения от исполнения судебных решений, а также о способах погашения таких задолженностей.

Отметим, что в декабре 2017 года в один из рейдов вместе с судебными приставами и газовиками к гражданам, имеющим долги свыше 10 тысяч рублей, отправились Дед Мороз и Снегурочка.

По данным УФССП по Чувашии, в январе-ноябре 2018 года с юридических и физических лиц взыскано около 126 млн рублей в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса. Наложено 576 арестов, составлено более 160 протоколов о привлечении должников к административной ответственности. В отношении 1700 лиц вынесены постановления об ограничении выезда за пределы России. В ведомстве отмечают, что «только ¼ часть является условно платежеспособной, поскольку имеет доход в виде заработной платы либо пенсии, на который судебными приставами в первую очередь обращается взыскание». Кроме того, более 80% должников, наряду с долгами за услуги в области ТЭК, имеют задолженности по кредитам (как правило, это микрозаймы), а также административные штрафы и алименты.