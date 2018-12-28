Москва, 28 декабря, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Организаторы международного арт-проекта BY (Baba Yaga) заявили о намерении подать в суд на скульптора Ирину Лагошину, автора скульптуры Бабы Яги, установленной в Лондоне 25 декабря.

Пресс-службы Baba Yaga Арт-проект Baba Yaga подает в суд на скульптора

Целью арт-проекта BY является сохранение русской культуры, народных традиций и знакомство иностранцев с лучшими качествами русских людей. Баба Яга является центральным персонажем международного арт-проекта, она путешествует по городам, участвует в масштабных концертах, фестивалях и выставках. Сказочная старушка — активный блогер, у неё 130 тысяч подписчиков в Instagram. Ролики с «ожившей» Бабой Ягой, разъезжающей по разным странам на гироступе, набирают по 100 миллионов просмотров.

В рамках проекта BY скульптуры Бабы Яги, изготовленные различными авторами в различной технике, устанавливаются в разных уголках мира. Так, на католическое Рождество своя скульптура появилась и в Лондоне. Она стала своего рода дипломатом, рассказывающим о России, призывая к миру, диалогу и созиданию.

Как сообщили изданию Niros авторы проекта, скульптор Ирина Лагошина, нанятая изготовить лондонскую Бабу Ягу, заявила, что является автором всех скульптур. «Разговаривая с журналистами, она вводит общественность в заблуждение», — отметили организаторы арт-проекта и решили подать на нее мошенницу в суд. По их словам, Лагошина «не является ни идейным вдохновителем, ни автором визуального концепта. Она была всего лишь нанята на изготовление единственной скульптуры. Все права на результаты её труда, в том числе творческого, принадлежат заказчику. Сам же образ современной Бабы Яги придумали совершенно другие люди».