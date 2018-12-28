Подгорица, 28 декабря, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Власти Черногории приняли решение отказать в разрешении на дальнейшее пребывание на территории страны 50 монахам и священнослужителям Сербской православной церкви, передаёт белградская газета «Политика».

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Как сообщил изданию представитель Сербской патриархии протоиерей Велибор Джомич, на сегодняшний день МВД Черногории предписало в месячный срок покинуть страну более чем 30 монахам и священникам одной из четырёх епархий СПЦ в Черногории. Ожидается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и по остальным.

«Это является продолжением противоправных действий, направленных на гонение священнослужителей и монашества, в частности, из Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви», — сказал Джомич.

Он отметил, что решение МВД Черногории является не юридическим, а скорее политическим, и подчеркнул, что все жалобы на него были отклонены.

Как передавало ИА REGNUM, на днях президент Черногории Мило Джуканович заявил, что Сербская православная церковь «подрывает независимость страны». «Мы должны противостоять этому через автокефалию Черногорской православной церкви», — сказал он.

В сентябре Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь и лично патриарха Иринея в создании напряжённости на Балканах, а также назвал СПЦ «основным проводником великосербского шовинизма» и «ударным кулаком имперских интересов России в регионе».

Таким образом Джуканович отреагировал на слова сербского патриарха, который сравнил сегодняшнее положение сербов в Черногории с временами фашизма и османского ига.

Неканоническая Черногорская православная церковь объявила себя автокефальной в 1993 году, с 2000 года действует в Черногории в статусе НПО. Находится в евхаристическом общении с «Киевским патриархатом», при этом её самостоятельность не признана ни одной из канонических православных церквей. Большинство православных в Черногории являются прихожанами Сербской православной церкви.

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