Сакраменто, США, 28 декабря, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Рэпер Крис Браун, ранее неоднократно имевший проблемы с законом, может попасть в тюрьму за незаконное владение обезьяной. Об этом 28 декабря сообщил портал TIME.

Eva Rinaldi Крис Браун

Браун ещё в 2017 году подарил своей дочери обезьянку-капуцина. Тогда он разместил в соцсети Instagram публикацию с фотографией животного. Также в сети присутствует видео, на котором ребенок рэпера запечатлен с питомцем. Недавно на это видео обратили внимание сотрудники природоохранных органов штата Калифорния. В итоге Брауну предъявили обвинение во владении экзотическим животным без разрешения. Максимальное наказание за это нарушение закона — шесть месяцев тюрьмы и штраф в размере $1 тыс.

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Напомним, в 2009 году Крис Браун получил шесть лет условно за то, что избил свою подругу — певицу Рианну. В апреле 2017 года рэпера обвинили в избиении фотографа, из-за этого инцидента он был арестован в июле 2018 года.