Москва, 28 декабря, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Сирии может состояться в первой половине 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин Эрдоган

По словам официального представителя Кремля, завтра, 29 декабря, состоятся российско-турецкие контакты «для внесения ясности и синхронизации действий» по развитию ситуации в Сирии.

Напомним, ранее Песков заявил, что в Кремле считают позитивным шагом действия сирийской армии по возвращению под контроль правительства страны районов, ранее подконтрольных курдским вооруженным формированиям.

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Добавим, ранее вооруженные курдские отряды народной самообороны (YPG), предложили сирийским властям установить контроль над городом Манбидж во избежание «турецкого вторжения».

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