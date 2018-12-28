Лондон, 28 декабря, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В соцсетях обсуждают видео, представляющее собой фрагмент из фильма про диких животных. В нем показано, как стайку птенцов императорских пингвинов спас от буревестника «самый боевой пингвин на свете». Ролик был опубликован на YouTube-канале BBC.

Gregory «Slobirdr» Smith Пингвин Адели

После того, как хищной птице, поймавшей группу птенцов без взрослых птиц, не удалось сходу утащить добычу, наступила пауза. Буревестник сел рядом и стал ждать, пока стайка вновь начнет передвижение. Неизвестно, чем бы закончилось противостояние, если бы внезапно на поле не появился маленький, но бесстрашный пингвин Адели, который по размерам был меньше всех остальных участников драмы.

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Напомним, масса взрослой самки императорского пингвина составляет около 23 кг, а рост — около 1,2 м. Взрослая самка пингвина Адели весит около 4,7 кг, её рост составляет около 70 см. Размах крыльев антарктического буревестника может доходить до 110 см.