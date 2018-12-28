Анкара, 28 декабря, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Власти Сирии осуществляют «психологическую операцию» в городе Манбидже, заявил 28 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

С таким заявлением глава турецкого государства выступил в ответ на информацию о том, что «Демократические силы Сирии» передали контроль над этим городом сирийским войскам.

«Цель Турции состоит в том, чтобы преподать террористической группировке YPG/РПК урок, и мы намерены сделать это», — подчеркнул Эрдоган, имея в виду курдские отряды Народной самообороны (YPG) и Рабочую партию Курдистана, которая признана Анкарой террористической организацией.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что сирийская армия взяла под свой контроль город Манбидж, до этого удерживаемый курдами.