Челябинск, 28 декабря, 2018, 14:52 — ИА Регнум. В Челябинске 43,7% горожан встречают Новый год с позитивом. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Татьяна Ерёмина. Предновогодние хлопоты. 1953 год

Всего в период с 7 по 11 декабря путём личного формализованного интервью были опрошены 700 жителей Челябинска в возрасте 18 лет и старше. 43,7% ответили, что встречают праздник с оптимизмом. Ещё 38,3% заявили, что не испытывают особого подъёма. А 16,7% оказались настроены негативно.

В сравнении с 2017 годом доля граждан, настроенных позитивно, снизилась, тогда она была на уровне 56,5%. При этом резко (с 9,2%) возросло количество граждан, которые настроены негативно.

Оптимистично настроенными в основном оказались граждане в возрасте от 18 до 30 лет со средним и выше уровнем доходов. С плохим настроением праздник встречают люди старше 50 лет с небольшими доходами.