Ярославль, 28 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. С 1 июля 2019 года в Ярославской области стоимость вывоза мусора вырастет на 32% по сравнению с уровнем 2018 года. Региональные власти опубликовали новые тарифы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Со второго полугодия в многоквартирных домах домах с 1 человека в месяц будут брать 97 рублей 84 копейки (73,94 руб сейчас), в частных жилых домах — 110 рублей 89 копеек (сейчас 83,8 руб).

Также тариф вырастет и с 1 января, но незначительно — в связи с увеличением НДС. Для для многоквартирных домов вывоз мусора будет стоить 75,20 руб., для частного сектора — 85,22 рублей.