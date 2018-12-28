Томск, 28 декабря, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Уходящий 2018 год выдался насыщенным на политические события, считает доцент кафедры политологии Томского государственного университета (ТГУ) Сергей Шпагин.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Подводя итоги 2018 года, он напомнил, что весной томичи участвовали в переизбрании президента РФ. Большинство избирателей Томской области поддержали действующего главу государства (71,23% — прим. ИА REGNUM ).

«Однако огромный кредит доверия, выданный президенту, был воспринят властями как ресурс для проведения непопулярных социальных реформ. Объявленное летом повышение пенсионного возраста и налогов на потребление вызвало негативную реакцию населения. Осенью эти настроения привели к неожиданным результатам губернаторских выборов в ряде регионов страны», — сказал Сергей Шпагин.

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«Тем не менее состоявшиеся также в сентябре выборы мэра Томска прошли в инерционном ключе — с рекордно низкой явкой, слабой конкуренцией и предсказуемым результатом. Несмотря на неблагоприятную социальную обстановку и серию коррупционных скандалов, связанных с ближайшим окружением градоначальника, Иван Кляйн удержался у власти. И недавно «обрадовал» томичей своим новогодним подарком — повышением тарифов на проезд в городском транспорте (с 1 января 2019 года цена проезда в томских автобусах и электротранспорте составит 21 руб. — прим. ИА REGNUM ). Причём это решение преподносится как достижение: добрый мэр повысил цену за проезд гораздо меньше, чем предлагали перевозчики», — отметил эксперт.

Сергей Шпагин также обратил внимание на недавнее резонансное решение областных парламентариев.

«Под занавес 2018 года Законодательная дума преподнесла жителям области последний сюрприз: отменены прямые выборы глав всех муниципальных образований, кроме Томска. Отныне управление муниципалитетами отрывается от населения и полностью встраивается в исполнительную вертикаль власти», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на сессии 25 декабря парламентарии приняли поправки в региональный закон «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». Теперь в регионе глав муниципальных районов и городских округов будут избирать депутаты районных и городских дум из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Прямые выборы остаются лишь в областной столице — городе Томске.

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Напомним, 9 сентября 2018 года выборы мэра Томска выиграл действующий градоначальник Иван Кляйн. Он получил 52,79% голосов.