Астана, 28 декабря, 2018, 14:22 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев 2018 года Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) выплатил пенсионерам 156 млрд тенге ($412 млн), сообщили в пресс-службе фонда.

thephilippena Казахстанский тенге

За отчетный период выплаты пенсий по достижению пенсионного возраста составили 76,6 млрд тенге ($202 млн), выплаты в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана — 32 млрд тенге ($84,5 млн), единовременные выплаты наследникам — 25,2 млрд тенге ($66,6 млн), перевод накоплений в страховые компании — 22,2 млрд тенге ($58,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года общий объем активов ЕНПФ составил 9,1 трлн тенге ($24,5 млрд), что на 17% больше, чем в начале 2018 года.