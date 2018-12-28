Анкара, 28 декабря, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции изъяли порядка полутора тонн гашиша во время спецоперации недалеко от границы Греции, сообщает 28 декабря Anadolu Ajansi.

Турецкая полиция

Данное изъятие стало крупнейшим за всю историю подобных мероприятий у греческой границы. Спецоперация проходила на северо-западе провинции Эдирна. Также были арестованы трое человек, подозреваемых в причастности к наркобизнесу. Все они являются выходцами из Албании.

Напомним, правоохранительные органы Турции регулярно проводят спецоперации по пресечению деятельности наркоторговцев. Зачастую наркотики находят у членов Рабочей партии Курдистана.