Москва, 28 декабря, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с Новым годом:

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв

«От имени комитета по безопасности и противодействию коррупции поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был разным: подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями, однако не обошли нас трудности и испытания. Безусловно, нам многое еще предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему в нашей стране смог почувствовать каждый.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции уделял в этом году особое внимание решению вопросов безопасности граждан. В приоритетном порядке мы разработали и приняли в первом чтении законопроект, который посвящен укреплению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Сделаем всё, чтобы наши сограждане, которые пришли в магазин, кинотеатр или музей, могли чувствовать себя в безопасности и не беспокоиться за жизнь своих детей. Мы приняли законы, которые защищают несовершеннолетних от опасного воздействия через интернет, дали дополнительные полномочия правоохранительным органам по обеспечению безопасности на наших улицах и контролю за доходами и расходами чиновников. В будущем году эта работа будет продолжена. Надеемся на вашу поддержку, обязательно рассмотрим и учтём в работе все поступающие в адрес комитета предложения.

По традиции все мы встречаем Новый год большими ожиданиями — хотим, чтобы были счастливы и здоровы наши родные, чтобы был достаток в наших домах, чтобы дети стали успешными.

Так пусть новый, 2019, год оправдает наши надежды, принесет тепло, уют и счастье в каждую семью, станет успешным и плодотворным годом для всех нас! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть наступающий год станет для всех счастливым временем новых идей и запомнится только добрыми переменами!»

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв