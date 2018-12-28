Москва, 28 декабря, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, на Страстном бульваре открывается фотовыставка «Лошадь Пржевальского: последняя дикая лошадь на земле». Фотограф Наталия Судец подготовила двенадцать уникальных художественных фотографий, рассказывающих об одном годе из жизни лошадей Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский».

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Лошадь Пржевальского — последний оставшийся на земле вид настоящей дикой лошади. Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации, Красный список MCOП и в Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Автор фото Наталия Судец — журналист, фотограф, член Союза фотографов дикой природы, а также единственная, кто снимал лошадей с момента их прилета в Россию в октябре 2015 года. Она сопровождает этот проект на протяжении трёх лет.

Наталия Судец Лошади Пржевальского, завезённые в оренбургскую степь

Наталия Судец Оренбургский заповедник

Выставка организована Росзаповедцентром Минприроды России при поддержке правительства Москвы, ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», Союза фотографов дикой природы и приурочена к 30-летнему юбилею заповедника «Оренбургский», 180-летию со дня рождения великого русского путешественника и первооткрывателя Николая Михайловича Пржевальского, 120-летию с момента завоза первых диких лошадей из Азии в Европу и к 70-летию международной работы по спасению лошади Пржевальского, которые отмечаются в 2019 году.