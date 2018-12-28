Вашингтон, 28 декабря, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Новостной ресурс Defence Blog сообщает, что сухопутные войска США добились успехов в совершенствовании своих гиперзвуковых возможностей. Издание отмечает, что армия ведет работы по разработке гиперзвукового оружия, аналогичного высокоточной технологии, в настоящее время разрабатываемой военно-воздушными силами и военно-морским флотом США.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковая ракета движется в пять раз быстрее скорости звука и предназначена для потенциального нанесения точного авиаудара в любой точке мира в течение часа. Работа над гиперзвуковым оружием идет в рамках широкой программы по увеличению дальности средств поражения, которые находятся на вооружении сухопутных войск США.

Defence Blog обращает внимание, что американские военные начали серьезно заниматься гиперзвуковым оружием еще в рамках концепции Быстрого глобального удара (Prompt Global Strike). В рамках концепции предполагалось создать возможности нанесения удара неядерными средствами в любой точке земного шара в течение часа.

В настоящее время сухопутные войска США создают свой офис под гиперзвуковую программу. Кроме этого, военные сотрудничали с рядом национальных лабораторий по вопросам разработки ракеты-носителя и боевого планирующего блока: совершенствовалась его форма по результатам испытаний в аэродинамической трубе.

Издание сообщает, что в настоящее время совместная команда работает над созданием стандартного «гиперзвукового планирующего блока».

Если провести краткий анализ этого текста с практической точки зрения, то получается, что на данном этапе у армии США нет даже опытного образца гиперзвукового оружия, который бы проходил испытательные пуски.

В то же время у России десять истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковой ракетой «Кинжал», находятся на опытно-боевом дежурстве уже с декабря 2017 года. Таким образом, можно говорить об отставании США от России по вопросам создания гиперзвукового оружия на 5−10 лет.