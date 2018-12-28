В России не верят заявлениям США. Только действиям: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Москве не склонны доверять словам США;
- В Германии заявили о новой политике по отношению к России;
- Калужская правозащитница может в третий раз пойти под суд;
- В Чите школьники учатся в «спартанских условиях»;
- Испытания для рубля только начинаются.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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