Чита, 28 декабря, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В Забайкальском крае родители читинских школьников пожаловались на ужасные условия в классах, где учатся их дети. Вместо стёкол в окнах — фанера и целлофановые пакеты.

Цитата с сайта Zab.tv, Youtube.com В читинской школе вместо стёкол в окнах – фанера и целлофановые пакеты

«Старые, кривые деревянные рамы, склеенные скотчем и изнутри обтянутые целлофаном стёкла, заколоченные фанерой окна», — передаётZab.tv.

Руководство школы общаться с журналистами отказалось, ситуацию прояснили родители школьников.

«Я мама первоклассника. У нас в классе холодно. Окна заклеили плёнкой. Дует очень сильно. Дети болеют», — рассказывает жительница Читы Екатерина Кноль.

По её словам, родителям удалось собрать 8,5 тыс. рублей, однако этих денег не хватает:

«Руководство школы нам не хочет помочь в этом. Никаких движений нет на протяжении двух месяцев. Родительский комитет настроен на то, что мы сами обязаны ставить окна. Но мы не можем, мы не располагаем такими суммами, чтобы нам собрать 60 тысяч на три окна».

Между тем директор школы утверждает, что «всё делается», но поэтапно.

В городском комитете образования заверили, что ситуация находится под контролем. С 2012 года поэтапно в данной школе проводится ремонт, остались лишь эти «злополучные окна на первом этаже».

«Всего на всего семь окон в классах осталось не заменено. В рамках подготовки к новому учебному году 2019/2020 предусмотрено порядка 150 тысяч рублей на замену именно этих семи окон», — прокомментировал заместитель председателя комитета образования администрации городского округа Владимир Ваулин. Однако в Zab. tv подчеркнули, что на деле старых окон в два раза больше.

Ваулин также отметил, что тепловой режим в школе соответствует санитарным нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, школа в Чите — не единственная, в которой детям приходится учиться в спартанских условиях. Периодически жалобы на невыносимые условия в классах звучат от родителей других регионов России. Например, в феврале 2018 года стало известно, что в омской школе № 1 от потолка отваливается штукатурка, на стенах — плесень. А в двух кабинетах зимой температура воздуха едва достигала +16 градусов.

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