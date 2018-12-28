Чебоксары, 28 декабря, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии — новый начальник управления ФСБ России. Должность занял генерал-майор Игорь Кобыляченко. Сегодня, 28 декабря, он был представлен личному составу и главе республики Михаилу Игнатьеву, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя региона.

Cap.ru Новый начальник УФСБ назначен в Чувашии

Первый заместитель начальника управления кадров ФСБ России генерал-лейтенант Сергей Шишкалов представил Михаилу Игнатьеву нового руководителя УФСБ России по Чувашии. Указом президента России Владимира Путина на эту должность назначен генерал-майор Игорь Кобыляченко, который ранее возглавлял УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике. Вновь назначенный глава ведомства так же был представлен личному составу УФСБ по Чувашии.

Cap.ru Пост начальника УФСБ по Чувашии занял Игорь Кобыляченко

Игорь Кобыляченко сменил на посту генерал-майора Сергея Софронова, который возглавлялрегиональное УФСБ с марта 2011 года и указом президента РФ переведен на другую должность в структуре органов безопасности России. Глава Чувашии выразил благодарность Сергею Софронову за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ, Игорь Владимирович Кобыляченко родился в городе Чите в 1967 году. В органы безопасности пришел в 1989 году, до назначения проходил службу в должности начальника УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. Имеет государственные награды, в том числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократно поощрялся руководством Федеральной службы безопасности России.

Женат, воспитывает сына.