Москва, 28 декабря, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Рост цен, с которым столкнутся граждане РФ в 2019 году, будет весьма неоднородным, полагает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщение Банка России о том, что в начале 2019 года инфляция может составить 5,5%.

ИА REGNUM Кудрин

«Данные ЦБ РФ, безусловно, заслуживают внимания, так как стабильный рост цен на все базовые товары и услуги давно стал неизменным результатом и спутником реализуемой правительством экономической политики, — сказал Григорьев. — Вопрос в том, где именно следует искать корень проблем. Сторонники монетаристского подхода (например, судя по его заявлениям, Алексей Кудрин) постоянно упирают на сам спрос как на главный виновник инфляционных скачков. Увы, глядя на бедственное положение большинства российских домохозяйств, едва ли можно согласиться с подобной позицией».

Инфляция в России, как полагает Григорьев, идёт не со стороны спроса, а со стороны предложения, это так называемая инфляция издержек, вызванная большими издержками и затратами на стороне производителей.

«Забавно, что это подтверждает и ЦБ, говоря о повышении НДС, росте бензиновых цен и коммунальных тарифов как важнейших причинах возросших инфляционных ожиданий и, соответственно, увеличения ключевой ставки, — подчеркнул эксперт. — Парадокс в том, что, повышая стоимость денег, то есть увеличивая ставку, невозможно искоренить причины высокой инфляции — недостаточность средств на балансе предприятий, невысокую рентабельность бизнеса, недоступный (в силу валютных скачков и действий ЦБ по скупке валюты) инвестиционный импорт и прочее».

Для реальной борьбы с инфляцией, по мнению Григорьева, следует понижать ставку, насыщать рынок валютой, замораживать рост налогов и тарифов, проводить тщательнейший общественный аудит коммунальных организаций и ценообразования на топливном рынке.

«Учитывая, что всего этого сделано не будет, нас, конечно, ждёт дальнейший рост цен, причём довольно неоднородный, — сказал Григорьев. — Больше всего вырастут в цене в том числе продовольственные товары — птица, мясо, молочные продукты, яйца и тому подобное. Словом, всё то, что и составляет продовольственную корзину большинства российских трудящихся, которых в очередной раз попросят отнестись к происходящему с пониманием».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Банка России, в начале 2019 года инфляция может составить 5,5%. Отмечается, что в конце декабря инфляционные ожидания населения на предстоящий год увеличились на 0,4 процентных пункта — до 10,2%. Повлияло на это в том числе повышение НДС с 18% до 20%.

Регулятор прогнозирует замедление темпов инфляции во второй половине 2019 года и возвращение к 4% в первые шесть месяцев 2020 года. В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий, пояснили в ЦБ.