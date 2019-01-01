Екатеринбург, 1 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей. Соответствующие постановления подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

Кредит будет привлечён для частичного покрытия дефицита регионального бюджета. Контролировать выполнение постановления будет министерство финансов Свердловской области. Также для пополнения остатков средств на счете бюджета Свердловской области и покрытия временных кассовых разрывов будет привлечён федеральный кредит.

Добавим, на 1 октября государственный долг Свердловской области превышал 55 млрд рублей. При этом в сравнении с 1 января он упал на 20 млрд. Размер кредитов от кредитных организаций на 1 января достигал почти 39 млрд рублей, а на 1 октября снизился до 12,554 млрд.

Отметим, потолок государственного долга, установленный областным законом о бюджете, не может превышать 81,4 млрд рублей.

Запланированный на 2018 год дефицит бюджета составлял 11 млрд рублей. В бюджете 2019 года дефицит запланирован на отметке 7,7 млрд рублей.