Москва, 1 января, 2019, 00:10 — ИА Регнум. В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из указания Банка России от 29.10.2018 N 4949-У. Идентификатором на первом этапе будет выступать мобильный телефон.

Деньги

Система позволит мгновенно переводить денежные средства между клиентами как одного, так и разных банков. Осуществить платеж можно будет по номеру телефона, адресу электронной почты, через мессенджеры и социальные сети.

Планируется, что тариф оператора сервиса для банков не превысит шесть рублей за операцию.

Отметим, что система быстрых платежей от ЦБ предлагает больший охват рынка. Так, уже на этапе пилотного проекта в сервисе быстрых платежей участвовали Промсвязьбанк, Росбанк, Тинькофф-банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, «АК Барс», Райффайзенбанк, СКБ, QIWI, Совкомбанк, РНКО. В будущем охват рынка будет больше.