Кемерово, 28 декабря, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Кузбасский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) принимает дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы энергетического оборудования в новогодние праздничные дни. Как сообщили в пресс-службе компании, внеплановые проверки, осмотры основного теплофикационного и электромеханического оборудования электростанций и объектов теплосетевого комплекса СГК в Кемеровской области проведены в полном объёме. В условиях продолжающихся морозов теплофикационный режим выдерживается оптимально, нарушений в теплоснабжении городов присутствия и отпуске электрической энергии в единую национальную сеть нет.

СГК Кузбасские энергетики готовы к бесперебойной работе в Новый год

Запасы топлива на всех ТЭЦ и ГРЭС Кузбасского филиала СГК сформированы со значительным превышением нормативов Министерства энергетики РФ: при плане на 1 января 2019 года в 367 тыс. тонн угля на шесть электростанций СГК суммарно завезено 1,2 млн тонн твёрдого топлива.

На предприятиях Сибирской генерирующей компании в регионе создан запас запасных частей и оборудования, всем необходимым оснащены аварийно-восстановительные бригады. Все десять праздничных дней в круглосуточном графике будет осуществляться дежурство первых руководителей Кузбасского филиала СГК для оперативного мониторинга ситуации и управления предприятиями.

По вопросам теплоснабжения потребители Сибирской генерирующей компании могут обращаться в свои жилищные организации, а также оперативно-диспетчерские службы теплосетевых предприятий СГК: Кемеровская теплосетевая компания: тел. (384−2) 31−63−36(круглосуточно); Межрегиональная теплосетевая компания: тел. (384−3) 46−94−66 (круглосуточно).