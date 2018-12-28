Москва, 28 декабря, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Москва, Санкт-Петербург и Сочи вошли в тройку популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года, сообщает 28 декабря агентство «ТурСтат».

Дарья Драй ИА REGNUM Туристический автобус

За 2018 год в Москве побывали 23,5 млн туристов, в Санкт-Петербурге— 8,5 млн, в Сочи боле 6 млн.

Также в пятерке лидеров оказались Казань и Владивосток, более 3 млн туристов за год побывали в каждом из этих городов.

Самыми популярными туристическими регионами России в 2018 году стали Краснодарский край (16,8 млн туристов), Московская область (15 млн) и Крым (6,7 млн).

Всего число туристов, прибывших в Россию в 2018 году, превысило 60 млн, это на 7% больше, чем в 2017 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России внутренний туристический поток вырос в среднем на 8−10%. Это произошло, несмотря на то, что эксперты предсказывали по этому направлению нулевой рост.

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