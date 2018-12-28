Москва, 28 декабря, 2018, 12:11 — ИА Регнум. В Севером административном округе Москвы открылись пешеходные мосты из района Западное Дегунино к метро «Ховрино», передаёт 28 декабря агентство «Москва».

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Станция метро Ховрино

Мосты над главными и вспомогательными путями Октябрьской железной дороги и под Северо-Восточной хордой являются частью будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино».

"Сегодня чтобы добраться из Западного Дегунино до метро «Ховрино» требуется пройти около 3 км, что практически невозможно», — отметил на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что открытие мостов позволит сэкономить жителям района до 40 минут пути.