Красноярск, 28 декабря, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Уходящий год запомнился красноярцам множеством интересных спортивных событий и новых рекордов.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске подведены спортивные итоги 2018 года

«Если говорить в масштабах страны, то одним из главных событий стало проведение в России чемпионата мира по футболу, — рассказал руководитель Красспорта Валерий Черноусов. — Хотя Красноярск не принимал матчи, но мы смогли совместно с «Домом кино» организовать интересную городскую фанзону, где вместе следили за успехами нашей сборной на мундиале. Также год прошел под эгидой подготовки Красноярска к Всемирным студенческим играм, было введено сразу несколько спортивных объектов, в том числе обновлены и легендарные стадионы «Енисей», и «Центральный». На объектах уже проходят тестовые мероприятия Универсиады-2019. В целом Красноярск по-новому начинает позиционировать себя как центр событий. В связи с этим важно развивать туристическое направление. В конце 2018 года наш туристско-спортивный центр получил первый автобус под брендом «Душа и сила Сибири» и провел на нем уже более десятка городских экскурсий. Туристским центром за год было проведено около сотни экскурсий, в которых приняло участие свыше двух тысяч человек».

За год в Красноярске было проведено более тысячи спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие около 260 тысяч человек. Яркой точкой на карте спортивных событий стал экстремальный фестиваль «Зимний вираж»: впервые после долгого перерыва в Красноярске прошли соревнования по спидвею, в которых приняли участие три чемпиона мира, в том числе и десятикратный чемпион Юрий Иванов. Самым массовым стал городской волейбольный турнир памяти А.Я. Грошева. В этом году на торжественном открытии турнира впервые прошел шоу-матч, в котором приняли участие действующие игроки волейбольной команды «Енисей», а также спортивные звёзды с других видов, в том числе три чемпиона мира — Александр Сёмин (хоккей с шайбой), Александр Меньков (лёгкая атлетика) и Роман Черных (хоккей с мячом).

Второй год подряд в Красноярске прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег», в котором приняло участие 2 000 бегунов. А в конце лета состоялся самый популярный красноярский полумарафон — Красмарафон «Жара». В забеге приняли участие более 2000 человек: 500 детей пробежали 1 километр, 500 взрослых — 5 километров, еще 400 взрослых — 10 километров, а 600 героев — полумарафон, это 21,1 километр. Еще около сотни участников преодолевали дистанции в режиме онлайн.

800 велолюбителей приняли участие в красноярском велопараде. В этом году он был посвящен теме театра. Рекорд по количеству участников побил в уходящем году веломарафон «Красспорт». На старт веломарафона в итоге вышли 546 велосипедистов из 58 городов и населенных пунктов России, а также Австралии и Испании. Напомним, что рекорд 2017 года был — 471 участник.

Двумя новыми спортивными проектами ознаменовалось празднование в этом году Дня физкультурника — гонки на офисных креслах и полоса препятствий «Выше своих сил». Здесь участникам необходимо было преодолеть 7 сложнейших испытаний, где демонстрировалась не только сила, но и выносливость.

На городских соревнованиях по подтягиванию был установлен новый рекорд России. 30 сентября на первенстве города по подтягиванию Андрей Исыпов смог улучшить свой же рекорд России по наибольшему количеству подтягиваний за один подход, подтянувшись 94 раза (рекорд России составлял 91 раз)!

Около 1500 красноярцев в 2018 году приняли участие в проекте «ГТО». Более 900 из них справились с нормативами всероссийского комплекса: 385 человек выполнили на золотые значки, 343 человека — на серебряные и 178 — на бронзовые. В 2018 году продолжилась работа по обустройству дворовых спортивных площадок — за год в районах города появилось 10 современных спортивных объектов с освещением.

Воспитанники спортивных школ Красспорта в 2018 году выступили на 1100 соревнованиях по 45 видам спорта, где заняли около тысячи призовых мест на российских соревнованиях и завоевали около 150 медалей на международных официальных стартах.