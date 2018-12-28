Кабул, 28 декабря, 2018, 21:58 — ИА Регнум. 27 декабря официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Данеш заявил, что в зимний период Национальные силы безопасности и обороны сконцентрируются на проведении операций на территории наиболее опасных провинций.

DVIDSHUB Зима в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, это заявление было сделано в ходе пресс-конференции.

К числу таких провинций относятся Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри), Фарах (столица провинции — г. Фарах), Фарьяб (столица провинции — г. Меймене), Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) и Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах). Именно в этих регионах позиции движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильнее всего, и на их территории правительственные войска вовлечены в наиболее жесткие столкновения.

Наджиб Данеш также добавил, что за последние три месяца Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано свыше двух тысяч талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что является важным достижением министерства внутренних дел.