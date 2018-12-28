Смоленск, 28 декабря, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Два района Смоленска фактически остались без тепла в результате аварии 28 декабря. Как сообщила пресс-служба администрации города, «в Ленинском и Промышленном районах критически снижен гидравлический режим. Это привело к «завоздушиванию» значительной части систем отопления многоэтажных жилых домов».

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В настоящее время на участке порыва теплосети на улице Соболева ведутся ремонтные работы, на время которых ограничена подача тепла и горячей воды в два жилых дома (22, 23) и два социальных объекта. Сроки ликвидации аварии в мэрии пока не называют, но говорят: теплоэнергетики прилагают все усилия, чтобы параметры подачи тепла были восстановлены. В школах, в которых детей еще не отпустили на каникулы, занятия отменяют или переносят. В детских садах принимаются меры, направленные на соблюдение температурного режима.

Отметим, что с начала отопительного сезона в Смоленске произошло несколько аварий на теплосетях, в том числе — крупных. Так, в начале декабря без тепла из-за порыва остались около 1,5 тыс. человек.

В настоящее время в Смоленске температура воздуха составляет около трех градусов мороза, к вечеру температура опустится до 5−6 градусов ниже нуля.