Москва, 28 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В Москве 26 декабря состоялась встреча руководителей администраций президентов России и Белоруссии: Антон Вайно и Наталья Кочанова подписали меморандум о сотрудничестве между администрациями. Об этом 26 декабря проинформировала пресс-служба Кремля.

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«Документ предусматривает активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, 25 декабря в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, по итогам которых Белоруссия не получила финансовую поддержку России. Позже, 27 декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о создании межправительственной рабочей группы по проработке проблемных вопросов интеграции в рамках реализации договора о создании Союзного государства.

Отметим, что после возвращения из Москвы Александр Лукашенко не появляется на публике и государственные СМИ Белоруссии не дают никакой информации о его деятельности. Такое внезапное исчезновение из информационного поля было по-разному объяснено наблюдателями и авторами Телеграм-каналов.