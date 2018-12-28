Москва, 28 декабря, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Задачи, которые были поставлены на 2018 год по строительству Крымского моста, выполнены в полном объёме. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, сообщили в Росавтодоре.

ИА REGNUM Крымский мост

Так, по его словам, 16 мая в 2018 году началась эксплуатация автодорожной части сооружения, и сейчас она проходит в штатном режиме.

Также завершены свайные работы, готовы все опоры под железнодорожную часть Крымского моста. В настоящее время ведётся укладка рельсов — работы завершены уже на двух из восьми участков.

В 2019 году к лету планируется завершить устройство мостового полотна, до сентября — полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря — смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части ж/д моста.

В Росавтодоре уточнили, что 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста должна быть готова к началу эксплуатации.

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Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию весной 2018 года — на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока. В торжественной церемонии открытия моста участвовал президент России Владимир Путин.

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