Бирилюсский район, Красноярский край, 28 декабря, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Семилетняя школьница из села Новобирилюссы Бирилюсского района Красноярского края едва не погибла, провалившись в канализационный колодец. О чудесном спасении девочки ИА REGNUM сегодня, 28 декабря, рассказали в Главном следственном управлении СКР по краю.

Открытый люк

Инцидент произошёл 23 декабря. Семилетняя Мирослава N. вместе со своей девятилетней двоюродной сестрой шла по территории местного дома культуры. На пути девочкам попался канализационный колодец, закрытый фрагментом ДВП и припорошенный снегом. Школьница его не заметила и провалилась в септик, который был заполнен холодной водой на уровне 2,7 метра.

По сообщениям красноярских массмедиа, в этот день было — 40 °C мороза.

Старшая девочка позвала на помощь брата. Через 10 минут 15-летний подросток вытащил замерзающую девочку из воды и на руках отнёс домой.

Следователи сделали вывод, что ребёнка спас пуховик, который как воздушная подушка помог ей удержаться на поверхности. Девочка сейчас находится в больнице, но её здоровью уже ничего не угрожает. По данному факту ведомство проводит проверку.

В ГСУ СКР по краю добавили, что руководитель управления криминалистики Артём Кротов приехал на новогодний утренник в школу, чтобы поздравить двоюродную сестру спасённой девочки с новогодними праздниками, вручить подарки и рассказать о её поступке школьникам. Подарок Мирославе пришлось вручать в больнице, но врачи обещают, что Новый год девочка встретит дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в сентябре 2018 года в кузбасском городе Анжеро-Судженске. Двухлетняя девочка по дороге в детский сад наступила на крышку люка колодца. Крышка перевернулась, и ребёнок провалился в канализационный колодец. Девочка получила ушиб, кровоподтёк мягких тканей подбородка, носа и ушибленную рану верхней губы.

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