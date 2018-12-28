Калуга, 28 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области за 11 месяцев 2018 года выявлено 238 новых случаев ВИЧ-инфекции среди населения, 35 — у иногородних граждан и 47 — у иностранцев. В структуре путей передачи ВИЧ преобладает половой путь (62%), а на долю наркозависимых приходится 25% случаев заражения ВИЧ, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседание координационного совета при областном правительстве по противодействию распространению ВИЧ-инфекции.

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

Участники встречи отметили высокий охват населения диспансеризацией — 93,4%, повышение до 88% уровня информированности граждан в возрасте 18−49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции.

В регионе стабильно увеличивается число ВИЧ-инфицированных, получающих специфическое антиретровирусное лечение. В настоящее время это свыше одной тысячи взрослых (54,3%) и 40 детей (100%), что заметно стабилизировало эпидемиологическую ситуацию. В настоящее время пораженность населения региона ВИЧ-инфекцией составляет 249,7 на 100 тысяч населения. Это в 2,7 раза ниже, чем в Российской Федерации.

В 2018 году на ВИЧ-инфекцию было обследовано порядка 24% жителей области. Для этого было выделено свыше 14 миллионов рублей, закуплены диагностические тест-системы, организованы мобильные медицинские бригады для выездов в районы, а к работе привлечены волонтеры.

С 1989 года на территории Калужской области от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 712 детей, из них ВИЧ-инфекция была диагностирована у 30. Все женщины, своевременно получившие специфическую антиретровирусную терапию, родили здоровых детей. В 2016—2017 годах случаи заражения детей не регистрировались. В 2018 году в области родился ВИЧ-инфицированный ребенок, мать которого не прошла диспансеризацию и лечение.