Москва, 4 января, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Система маркировки в принципе может быть полезной как система прослеживаемости товаров для отдельных отраслей в случае грамотной реализации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Считать штрихкод

В ходе обсуждения инициативы о системе маркировки товаров в России парламентарий отметил, что закон не позволит решить проблему контрафакта.

«По мнению экспертов, да и самих участников рынка, на сегодняшний день прежде всего это [рынок] меховых изделий, анализ проводимого эксперимента по меховым изделиям показывает, что контрафакта на рынке меховых изделий в принципе меньше не стало», — констатировал парламентарий.

Также он указал на техническую сложность, которая возникает при нанесении соответствующей маркировки.

«Такие проблемы известны уже на сегодняшний день в рамках проводимого другого эксперимента, это эксперимент по маркировке лекарственных препаратов, а это дополнительные затраты», — рассуждает парламентарий, отметив, что дополнительные затраты при этом вот на данной стадии никак невозможно просчитать и соответствующим образом оценить.

Николаев сообщил о том, что в Госдуму поступает достаточно много обращений от саморегулируемых организаций и объединений бизнеса из различных отраслей, которые как раз говорят о рисках инициативы.

«А всё это, если бизнес будет нести дополнительные затраты, может повлиять на конечный результат, на рост цен для конечного потребителя», — говорит он.

Кроме того, бизнес справедливо обращает внимание на то, что есть поручение президента страны об упорядочении неналоговых платежей и определении единых правил установления, начисления и взимания неналоговых платежей.

«А плата за генерацию кода в рамках данного законопроекта носит все признаки такого неналогового платежа. При этом плата не поступает в бюджет», — подчеркнул Николаев.